Kurz vor 3 Uhr fuhr eine unbekannte Täterschaft am Dienstag mit einem dunklen Auto zur Clientis Bank. Der Wagen durchschlug die Glastüre zum Vorraum und prallte in den dortigen Bancomaten. «Die unbekannte Täterschaft donnerte mit dem Wagen mehrere Male gegen den Bancomaten, um an das Bargeld zu kommen», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage von FM1Today.

Als dies misslang, fuhr die Täterschaft ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung davon. Es wurde eine grossangelegte Polizeifahndung eingeleitet. Das zur Tat verwendete Auto konnte inzwischen in Flawil beim Schwimmbad aufgefunden werden. Am Bancomaten sowie dem Gebäude entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. «Nun werden die Bilder der Überwachungskameras und weitere Spuren ausgewertet», sagt Schneider.

(red.)