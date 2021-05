Auto fährt ungebremst in Böschung und prallt in Baum – Fahrerin schwer verletzt

Die 54-Jährige war mit ihrem Auto von Unterwienacht in Richtung Rorschach unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr sie geradeaus in eine abfallende Böschung. Das Auto überflog einen Bach, prallte gegen die aufsteigende Böschung des Waldes, schleuderte weiter und prallte gegen einen Baumstumpf.

Die Fahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden und wurde anschliessend von der Rega ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat die Entnahme einer Blut- und Urinprobe verfügt.

(red.)