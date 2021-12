Die unbekannte Person fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der A1 von Meggenhus in Richtung St.Gallen. Noch auf der Autobahn kehrte der oder die Lenkerin mit dem Auto und fuhr als Geisterfahrer in Richtung Rheineck. Auf der Höhe der Ausfahrt Meggenhus konnte ein korrekt fahrendes Auto dem Geisterfahrer noch rechtzeitig ausweichen und eine Kollision verhindern. Der Geisterfahrer kehrte anschliessend erneut und verliess die Autobahn bei der Ausfahrt Meggenhus in Richtung Rorschach, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Es soll sich gemäss Mediensprecher Pascal Häderli um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben.

(red.)