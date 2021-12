Die 43-Jährige prallte zuerst mit ihrem Auto in die Mittelleitplanke, worauf sie das Steuer nach rechts riss, die ganze Fahrbahn überquerte und so auf den Pannenstreifen geriet. Auf dem Pannenstreifen lenkte die Frau das Steuer erneut und ihr Auto kam ins Schleudern, prallte gegen den Wildschutzzaun und überschlug sich. Zum Schluss kam ihr Fahrzeug auf den Rädern zum Stillstand.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung schreibt, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag kurz vor 12 Uhr. Die 43-Jährige und ihre 12-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden von je einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.