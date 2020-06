Auto kracht in Abschlepp-Kombination

Bei der Einfahrt von der Raststätte Rheintal-Ost wollte das Abschlepp-Duo die Normalspur auf der A13 bei Buchs befahren. Eine dort fahrende 22-jährige Lenkerin bemerkte zu spät, dass die Abschlepp-Kombination vor ihr einfuhr, aus diesem Grund kam es zur Kollision.

Das Auto der 22-Jährigen prallte erst in das Heck des abgeschleppten Autos, woraufhin dieses in das vorfahrende Auto prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das abschleppende Auto in die Mittelleitplanke abgewiesen, die beiden hinteren Autos gerieten rechts von der Fahrbahn.