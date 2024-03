Wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr ein 80-jähriger Mann am Freitag um 9.10 Uhr im Auto auf der Heidenerstrasse in Richtung Zentrum. An der Einmündung bog er links in die Trogenerstrasse ein. Gleichzeitig fuhr eine 16-jährige Töfffahrerin auf der Trogenerstrasse in Richtung Trogen.