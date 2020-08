Als die Feuerwehr Uzwil am Samstagmorgen um kurz nach 1 Uhr auf dem Ausstellungsplatz angekommen ist, stand ein Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. An zwei weiteren Autos entstanden Folgeschäden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, könne Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Die Henauerstrasse musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 5000 Franken. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen klärt derzeit die Brandursache ab. Nebst der Feuerwehr und den Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen stand auch ein Team der Rettung im Einsatz.

(red.)