Auto-Poser beschäftigen die St.Galler Polizei

«Weil der Verkehr stark abgenommen hat, haben wir in den vergangenen Tagen vermehrt unangepasste Fahrweisen beobachten müssen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Deshalb sei auch entschieden worden, über die Ostertage vermehrt Kontrollen zu machen.

Schneider: «Es gibt immer wieder Leute, die zu schnell oder lärmend unterwegs sind. Diese Auto-Poser haben uns in den letzten Tagen stark beschäftigt.» Insbesondere an den Abenden aber auch an den letzten Wochenenden häuften sich solche Meldungen bei der Polizei.

Das Phänomen habe sich überall beobachten lassen. «Innerorts, ausserorts oder auch auf der Autobahn, überall hatte es Leute, die unnötig rumgefahren sind und teilweise bewusst Lärm gemacht hatten», sagt Schneider.

Die Kantonspolizei St.Gallen musste deswegen auch schon einige Anzeigen erstatten. Schneider: «Da waren auch einige Personen dabei, deren Autos technisch nicht in Ordnung waren. Die Polizei prüft das natürlich immer auch.»

