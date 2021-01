Ein 23-jähriger Autofahrer war am Samstag kurz nach 23.30 Uhr von Bütschwil in Richtung Bazenheid unterwegs. «In einer Rechtskurve in Lütisburg Station kam der Lenker aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er in zwei entgegenkommende Autos prallte», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.