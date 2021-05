Auto steht in Flammen – Verkehr wird umgeleitet

In Oberbüren steht am Mittwochmorgen ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr ist zur Zeit mit Löscharbeiten beschäftigt. Verletzte habe es keine gegeben, heisst es von der Kantonspolizei St.Gallen. Der Verkehr muss umgeleitet werden.

Der Autofahrer habe beim Motor seines Fahrzeuges ein Stottern festgestellt, sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen gegenüber FM1Today. Danach sei das Feuer ausgebrochen. Der Mann habe das Auto aber unverletzt verlassen können. «Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und mit den Löscharbeiten beschäftigt», sagt Schneider. Das Auto steht auf der Hauptstrasse in Oberbüren bei einem Kreisel. Dieser musste für den Verkehr gesperrt werden. (red.)