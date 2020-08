Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Uznach verunfallt. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam erst nach 200 Metern in einem Tobel zum Stillstand. Der Lenker wurde verletzt.

Ein 47-Jähriger war am Samstag kurz nach 21 Uhr mit seinem Auto auf der Uznabergstrasse in Richtung Eschenbach unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er aus noch unbekannten Gründen geradeaus und prallte gegen die rechte Leitplanke, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Das Auto hob ab, schlug erneut auf der Leitplanke auf und kippte anschliessend ins angrenzende Aabachtobel. Dort überschlug sich das Auto mehrmals, bevor es nach 200 Metern, auf dem Dach liegend, stehen blieb. Ein Ersthelfer befreite den Verunfallten aus seinem Auto, mit unbestimmten Verletzungen wurde er durch einen Rettungswagen ins Spital gebracht. Der Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken. (red.)