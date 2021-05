Ein Mann hatte so viel Karton in seinen Peugeot geladen, dass er am Montag auf der St.Galler Stadtautobahn von der Polizei angehalten wurde. Die Sicht nach rechts war komplett eingeschränkt.

Ein Teil des Kartons lag zwischen Fahrer- und Beifahrersitz, wodurch der 51-jährige Lenker weder zum rechten Seitenspiegel noch durch das Beifahrerfenster sah, wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt. Der Mann wurde am Montag kurz vor 15 Uhr auf der St.Galler Stadtautobahn angehalten. Er musste seine Ladung umplatzieren, danach durfte er weiterfahren. Wegen der Sichtbehinderung wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (red.)