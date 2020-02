Auto wegen alkoholisiertem Fahrer zweimal angehalten

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwochabend eine Autofahrerin kontrolliert, die in Au unterwegs war. Der Atemalkoholtest zeigte einen positiven Wert, weshalb die Polizei der 32-jährigen Frau die Weiterfahrt für mehrere Stunden untersagte.

Nur kurze Zeit später beobachteten Grenzwächter, wie zwei Personen in der Nähe des Grenzübergangs die Plätze im Auto miteinander tauschten. Bei einer weiteren Kontrolle der Kantonspolizei stellte sich heraus, dass es sich um das selbe Auto handelte. Fahrer und Beifahrer hatten Plätze getauscht: am Steuer sass ein 26-Jähriger. Er war in fahrunfähigem Zustand und ohne gültigen Führerschein unterwegs, teilt die Kantonspolizei mit. Die Staatsanwaltschaft verfügte beim Mann die Abnahme einer Blut- und Urinprobe.

(red.)