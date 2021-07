An der St.Jakob-Strasse in St.Gallen sind am Donnerstag vor einer Woche eine Auto und ein Töff kollidiert. Der Töfffahrer stürzte dabei und verletzte sich leicht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen.

An der St.Jakob-Strasse ist es am Donnerstag zu einer Kollision zwischen einem Töff und Auto gekommen. © Stapo SG