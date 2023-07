Autofahrer kommt von der Strasse ab und landet im Bach

Der 32-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Auto von Oberhelfenschwil in Richtung Hoffeld. Wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, geriet das Auto in der Kurve Höhe Neuhusbach, gemäss Angaben des Fahrers aufgrund eines technischen Problems, aus der Fahrbahn und fuhr geradeaus weiter. Er fuhr über eine Wiese, prallte in einen Kettenzaun und kam anschliessend im dahinterliegenden Bach zum Stehen. Der 32-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Franken sowie Flurschaden in Höhe von rund 500 Franken.

(Kapo SG / red.)