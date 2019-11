Autofahrer verwechselt Gas- mit Bremspedal

In der Mittwochnacht hat ein 69-Jähriger in den Drei Weieren in St.Gallen einen Unfall verursacht. Der Mann verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal.

Der Unfall geschah bei der Frauenbadi, als der 69-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte. Sein Auto fuhr über ein Wiesenbord, über einen 40 Zentimeter hohen Stein und prallte am Schluss ins Absperrgitter einer Baufirma. Gebremst wurde das Fahrzeug erst von einer Baubaracke. Der Mann konnte unverletzt aus dem Auto aussteigen und ging nach Hause. Als die Bauarbeiter am Morgen den Unfall sahen, alarmierten sie die Polizei. Während der Unfallaufnahme erschien der 69-Jährige. Das Auto musste mit einem Kran geborgen werden, die genauen Umstände des Unfalls klärt die Stadtpolizei St.Gallen. (red.)