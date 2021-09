Autofahrerin öffnet Türe – Velofahrer fährt hinein

Nur schon die Vorstellung daran schmerzt: In St.Margrethen öffnete eine 23-Jährige am Sonntagnachmittag vor einer Bank die Türe ihres Autos. Gleichzeitig fuhr ein 48-Jähriger mit dem Velo entlang derselben Strasse. Der Mann prallte mit dem Velo in die Türe, stürzte zur Seite und verletzte sich dabei am Kopf.

Der Mann musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Franken.

(red.)