Der Unfall passierte auf der Promenadenstrasse in Rorschach: Der 13-Jährige war mit seinem Velo von Rorschacherberg in Richtung Rorschach unterwegs. Beim Abbiegen schnitt ihm das Auto mutmasslich den Weg ab, es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Lenker des Velos. Der Bub stürzte und wurde dabei verletzt. Der unbekannte Lenker flüchtete, ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Promenadenstrasse.

Beim Auto handelt es sich vermutlich um einen weissen Tesla, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt. Es soll eine Beschädigung im Heckbereich aufweisen, welche nicht durch den Unfall verursacht worden sei. Wer Angaben zum Unfall machen kann, soll sich bei der Polizei melden.

(red.)