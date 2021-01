Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Wilerstrasse in Jonschwil. Ein 54-jähriger hielt mit seinem Auto beim Stopp-Zeichen, beim Weiterfahren übersah er den Töfffahrer. Das Auto prallte in die rechte Seite des Rollers. Der 41-Jährige wurde unbestimmt verletzt und musste mit der Rega ins Spital gebracht werden.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 3500 Franken.

(Red.)