Im Laufe des Samstags bemerkten die geschädigten Besitzer die Beschädigungen an ihren Autos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. An der Bahnhofstrasse wurden zwei Autos beschädigt, indem jeweils die Heckscheibe eingeschlagen wurde. An der Staatsstrasse wurde bei einem Auto die Frontscheibe beschädigt und die Motorhaube zerkratzt.

Die bisher bekannten Schäden haben Reparaturkosten in der Höhe von gegen zehntausend Franken zur Folge.