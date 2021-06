Baby Lea kann sich dank teuerstem Medikament wieder bewegen

Doch ausgerechnet vor der Verabreichung wurde Lea krank. «Nicht gerade der beste Zeitpunkt, da das Medikament bereits in der Schweiz war», so die Mutter. Nachdem sich das Baby von dem Infekt erholt hatte, konnte Zolgensma über eine Infusion während einer Stunde verabreicht werden. «Das war eine riesige Erleichterung für uns. Mit der Verabreichung ist der Weg nicht zu Ende, es geht weiter.» Geheilt ist Lea nicht, doch mit der Therapie konnte das Voranschreiten der Krankheit erst einmal gestoppt werden.

Lea wird nie herumspringen können

Seit der Therapie habe Lea Fortschritte gemacht. «Vorher konnte sie nur daliegen. Man merkt, dass sie stärker geworden ist», freut sich Helen Bossi. Die knapp Zweijährige könne die Arme relativ gut bewegen und die Beine anheben. Auch könne sie ihren Kopf beim Sitzen selbständig halten. «Das sind Fortschritte, die wichtig sind und uns motivieren, mit Lea jeden Tag weiterzutrainieren.» Ein erster Meilenstein, den die Familie mit Lea erreichen möchte, ist das Sitzen. Weitere Meilensteine könnten das Krabbeln oder das Laufen sein. «Nur schon, wenn sie in Zukunft im Rollstuhl sitzen und ein paar Schritte gehen könnte, wäre das super. So, dass ein eigenständiges Leben in Zukunft möglich wäre. Ob wir das hinkriegen, weiss ich natürlich nicht.» Herumspringen wie ein gesundes Kind werde Lea aber nie, da müsse die Familie realistisch bleiben, so Bossi.