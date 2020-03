«Savo bedeutet klares Wasser», sagt Mario Pantic aus Gossau über den Namen seines neugeborenen Sohnes. «Der Name wird von einem Fluss abgeleitet, der durch Bosnien und Serbien fliesst. Dies erinnert mich an meine Wurzeln.» Noch aussergewöhnlicher als der Name ist das Geburtsdatum seines Sohnes. Savo ist am 20.02.2020 um 02.20 Uhr in Herisau zur gekommen. Ein Zufall, der kaum fassbar ist.

«Ihr seid alle Zeugen»

«Ich habe das Datum natürlich genau berechnet», witzelt Mario Pantic und lacht. «Nein Spass, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Savo hätte eigentlich schon fünf Tage früher geboren werden sollen.» Dass es dann doch der 20.02.2020 mit der perfekt passenden Uhrzeit geworden ist, habe selbst die Hebamme erstaunt. «Sie drehte sich zu uns um und sagte: ‹Ihr seid alle Zeugen. Es ist jetzt genau zwanzig nach zwei!›»

Datum als Glücksbringer

Für die Eltern Jasmina Novakovic und Mario Pantic ist das Datum etwas ganz Spezielles. Sie bezeichnen es gar als Glücksbringer. «Vielleicht sollten wir mit diesen Zahlen Lotto spielen», sagt Pantic und lacht. Auch das Umfeld der frischgebackenen Eltern findet das spezielle Datum cool. «Ich habe es auf Instagram gepostet und ganz viele Leute haben darauf reagiert.»

Ein ruhiges Gemüt

Ob das Geburtsdatum auch einen Einfluss auf Savos Charakter hat, bezweifeln seine Eltern. «Da spielen vermutlich mehr die Gene eine Rolle. Bis jetzt hat der Kleine ein ruhiges Gemüt. Kommt er nach mir, wird sich das aber noch ändern», ist sich der stolze Papa sicher. Fest steht: Wer am 20.02.2020 um 02.20 Uhr auf die Welt kommt, hat schon beim ersten Atemzug ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.