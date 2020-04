«Bist du wahnsinnig, ein solches Projekt auf die Beine zu stellen?» Diese Worte hörte Hannes Kurath, Geschäftsführer der Hotel Tannenboden AG, von seiner Mutter. Kurath betreibt den Familienbetrieb in der fünften Generation.

Nun ist das traditionsreiche Hotel weg. Nach reifer Überlegung hat sich die Familie entschieden, das Gebäude abzureissen und ein neues Hotel zu realisieren. Die Betreiber wollten keine Gruppenunterkunft, sondern ein schönes Hotel – und eine komplette Renovation wäre um einiges teurer geworden.

«Nicht mit beiden Augen zugeschaut»

Der Abbruch sei ihm aber alles andere als leichtgefallen, sagt Hannes Kurath gegenüber FM1Today: «Als der Bagger in dir Fassade fuhr, habe ich nicht mit beiden Augen zugeschaut.» Nun freue er sich aber auf das neue Hotel. Aktuell sei die Baufirma mit dem Aushub beschäftigt und in den nächsten Wochen fange der eigentliche Neubau an. Die Eröffnung ist im Dezember 2020 geplant. «Es ist schon ein kleiner Druck da, weil wir bereits zahlreiche Buchungen für den nächsten Winter haben», sagt Hannes Kurath.

Übernachtungen werden teurer

Die Gäste im Hotel Tannenboden müssen in Zukunft tiefer in die Taschen greifen. Kurath ist aber zuversichtlich: «Wir haben viele Gäste, die bereits wieder für nächstes Jahr gebucht haben, auch wenn die Zimmerpreise im Neubau teurer sind.» Im Restaurant soll das Preisleistungsverhältnis gleich bleiben. Ein wenig Wehmut hat der Familienbetrieb, dass das 106-jährige Haus nicht mehr steht. «Wir freuen uns jetzt aber auf die Reaktionen der Gäste.»