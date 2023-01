Balkonbrand schlägt auf Dach über – Wohnung unbewohnbar

In Sevelen stieg am Nachmittag eine grosse Rauchwolke auf. Grund dafür war ein Brand an der Badstrasse. Dies teilt Kantonspolizei St.Gallen mit. Gemäss Kantonspolizei sei der Brand auf dem Balkon eines Hauses ausgebrochen und habe dann auf das Dach übergegriffen. Die Wohnungsmieter konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen.

Der Föhn erschwerte die Löscharbeiten der Feuerwehr, heisst es weiter. Auf dem Dach mussten Ziegel entfernt werden, damit die Glutnester gelöscht werden konnten. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand durch die Feuerwehr unter Kontrolle. Die Dachwohnung ist infolge Rauchschaden momentan nicht mehr bewohnbar. Für die betroffenen Mieter wird durch die Gemeinde eine Unterkunft organisiert.

Im Einsatz standen nebst den Angehörigen der Feuerwehr, mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und vorsorglicherweise ein Rettungswagen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.