Balkonbrand wegen nicht gelöschtem Zigistummel

Der Balkon eines Mehrfamilienhauses in Goldach ist am Freitag in Brand geraten. Schuld dürften nicht ganz gelöschte Zigarettenstummel in einem Abfallsack sein. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Einem Bewohner des Mehrfamilienhauses fiel Rauch aus einer Nachbarswohnung auf, daraufhin alarmierte er die Feuerwehr. Alle Bewohner des Wohnhauses brachten sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit. Die Einsatzkräfte stellten einen Brand, sowie Rauchentwicklung aus einem Abfallsack, welche auf dem Balkon stand, fest. Im Abfallsack befanden sich diverse Zigarettenstummel. Aufgrund der vorgefundenen Situation geht die Kantonspolizei St.Gallen davon aus, dass die Raucherwaren vor dem Entsorgen nicht vollständig gelöscht wurden und den Brand ausgelöst haben. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die mutmassliche Brandursache wird nun von Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen verifiziert. Durch den Brand- und Russschaden auf dem Balkon entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.