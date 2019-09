Schätzungsweise über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Samstagbend am Ballonglühen auf der Mühlau bei Ebnat-Kappel teilgenommen. «Der Anlass wird immer bekannter, deshalb kommen immer mehr Leute», sagt René Louis, OK-Präsident der Ballontage Toggenburg. Die Zunahme der Besucherzahl beobachtet Louis seit den letzten drei Durchführungsjahren. So viele wie dieses Jahr seien es aber noch nie gewesen.

Die Naturjodelklänge des Jodlerclubs Ebnat-Kappel werden vom Aufleuchten der Heissluftballone begleitet, was eine «einzigartige Stimmung» verbreitet. Drei Ballonstarts konnten am Samstagabend durchgeführt werden, für das Publikum ein farbenfrohes Spektakel. Die Organisatoren sind zufrieden, zumal es keinerlei Zwischenfälle gegeben habe, wie Louis sagt. Auch das Wetter habe gut mitgespielt. Die nächsten Ballontage Toggenburg sind in zwei Jahren, im 2021, geplant.

(agm)