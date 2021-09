Da stehen ein Krokodil mit offenem Mund bei den Picknick-Tischen und ein riesiger Papagei neben dem Ziegen-Gehege: Die vielen orangen Kürbisse und der nasse Tau, der in der Spätsommer-Sonne glitzert, sorgen für Herbststimmung auf dem Bächlihof in Jona. Doch da sind eben auch noch die vielen Dschungel-Bewohner, die in diesem Herbst am Zürichsee stehen. «Wir haben rund zwei Wochen gebraucht, um die Figuren aufzubauen», sagt David Prevost, Leiter des Bächlihofs. Zuerst wurden die Holzgerüste aufgebaut, dann wurden sie mit den Kürbissen behängt.

Krokodil aus Kürbissen: Eine von vielen Skulpturen auf dem Bächlihof. © FM1Today

«Steigern uns jedes Jahr» Der Bächlihof in Jona gehört zur Juckerfarm, ein Familienunternehmen, das in der Schweiz vier Obsthöfe betreibt. Seit über 20 Jahren werden Kürbisfiguren im Herbst aufgestellt – immer in Zusammenarbeit mit dem gleichen Künstler aus Deutschland. «Unser Künstler Peter Uge wohnt in einer Waldwerft und hat jeweils ein halbes Jahr Zeit, an diesen Figuren zu tüfteln», so Prevost. Er steigere sich mit jedem Jahr, so auch das Feedback der Kundinnen und Kunden. «Es ist für uns die schönste Zeit, wenn Herbst ist und die Kürbisfiguren den Hof beleben. Ich mag es, wenn es so bunt ist», sagt Prevost.

In diesem Jahr entschied sich das Juckerfarm-Komitee für das Thema Dschungel. © FM1Today