Bancomat in Sevelen gesprengt

In der Nacht auf Donnerstag ist in Sevelen ein Geldautomat der Raiffeisen-Bank in Sevelen gesprengt worden. Wie viel Geld erbeutet worden ist, ist noch nicht bekannt.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen gegenüber «20 Minuten» bestätigt, sei um 1.30 Uhr der Bancomat der Raiffeisen-Bank in Sevelen gesprengt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Kantonspolizei und der Grenzwache bliebt vorerst erfolglos. Die Diebe sind noch auf der Flucht. Am Automaten entstand mindestens 100'000 Franken Schaden, wie viel Geld die Diebe erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. (red.)