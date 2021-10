Beat Breu hat den Traum von einem eigenen Zirkus nicht aufgegeben. «Ich war schon als Bub lieber bei den Zirkusleuten als in der Schule», sagt er im Bistrowagen seines neuen Zirkus, der im Moment noch in Arnegg steht, zum «Tagblatt». Nach einem 21-monatigen Unterbruch kehrt Beat Breu in die Manege zurück und verwirklicht mit dem Toggenburger Weihnachtszirkus seinen Traum. «Bisher war es eher ein Albtraum», sagt der gebürtige St.Galler mit einer Prise Galgenhumor und spricht das Aus seines Zirkus im August 2019 an.

Schon damals hat er angekündigt, dass er zurückkommen wird. Dank privater Unterstützung kann er nun wieder ins Zirkusleben einsteigen. Die Zirkuswagen stammen vom Konkurs gegangenen Circus Royal, die Anfang Jahr in Gossau versteigert wurden. «Wir sind jetzt anders aufgestellt als noch vor zwei Jahren», sagt Breu. Das eigene Zelt biete nicht mehr 1000 Zuschauern, sondern 200 Personen Platz.