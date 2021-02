Flugzeug liegt in 84 Metern Tiefe – 70-jähriger Pilot unterkühlt gerettet

Zirka zwei Meilen (3,2 Kilometer) vor dem Flugplatz Altenrhein sei der Kontakt zum Kleinflugzeug abgebrochen, sagt Thomas Krutzler, CEO und Mediensprecher der People's Air Group. Sogleich habe die Skyguide einen Alarm ausgelöst. Das Kleinflugzeug, das im Tessin gestartet war und in Altenrhein landen sollte, stürzte in den Bodensee und liegt nun in 84 Metern Tiefe. Der Pilot konnte unterkühlt gerettet werden.