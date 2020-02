Notrufe in der Nacht in weiten Teilen der Schweiz ausgefallen

Keine Anrufe, kein Surfen, kein Fernsehen – die Swisscom hatte am Dienstagabend massive Verbindungsprobleme. Ab zirka 22.30 Uhr bis nach Mitternacht funktionierten teilweise weder Festnetzanschlüsse noch Mobiltelefonverbindungen. Der Totalausfall hatte auch Auswirkungen auf einzelne Notrufzentralen.

Anrufe erfolgten über Sunrise-Netz

Auch in St.Gallen kam es zu einem Ausfall, allerdings zu einem, den niemand bemerkte, sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen: «Bei uns ist das so geregelt, dass wenn ein Mitarbeiter der kantonale Notrufzentrale während zehn Minuten keinen Notruf bekommt, er einen sogenannten Testanruf an sich selbst vornimmt.» Das sei gestern geschehen. Bei einem solchen Testanruf sei festgestellt worden, dass die Notrufnummer nicht mehr funktionierte.

«Wir sind auf solche Fälle vorbereitet», sagt Krüsi. «Unser Computersystem ist swisscombasiert, es kann aber in einen anderen Provider, in unserem Fall Sunrise, umgeschaltet werden. Das geht wenige Sekunden. Deshalb gehen wir davon aus, dass am Dienstag keine Notrufe bei uns untergegangen sind.» Sollte das Umschalten nicht möglich sein, gibt es eine zweite Absicherung: «Wir haben die Möglichkeit, unsere Notrufe auf die Notrufzentralen in Zürich oder Bern umzuleiten.»

Koordination der Einsätze passiert per Funk

Auf die Publikation von Handynummern auf Twitter, wie es die Zürcher Polizei tat, wurde in St.Gallen bewusst verzichtet. Dies einerseits, weil es keine Ausfälle gab, und: «Man muss auch bedenken, dass Twitter über ein Netz funktioniert. Daher können die Tweets teilweise gar nicht abgesetzt oder gelesen werden.»