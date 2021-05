Belästigt und mit Messer gedroht: Zwei Personen in Gewahrsam

In der Nacht auf Samstag musste die Stadtpolizei St.Gallen gleich zwei Personen, einen Mann und eine Frau, in polizeilichen Gewahrsam nehmen. In beiden Fällen wurde die Polizei gerufen, weil Personen belästigt oder sogar mit einem Messer bedroht wurden.

Ein Barbetreiber rief nach 22 Uhr die Polizei, weil eine Frau die Bar ohne Maske betreten und an einen Tisch gesetzt hatte. Die Frau weigerte sich, das Lokal zu verlassen, wie die Stadtpolizei St.Gallen mitteilt. Gegenüber der eingetroffen Polizei verweigerte die 29-Jährige die Herausgabe eines Ausweises und versuchte einen Polizisten zu schlagen. Sie wurde mit auf den Polizeiposten genommen, wo ein Atemalkoholtest 2,4 Promille ergab. Nachdem die Hafterstehungsfähigkeit durch eine Amtsärztin bestätigt wurde, musste die 29-jährige Frau wegen Eigen- und Fremdgefährdung in polizeilichen Gewahrsam. Die nicht in der Stadt St.Gallen wohnhafte Frau wurde zudem für 30 Tage weggewiesen und ihr wurde eine Ordnungsbusse wegen mutwilliger Belästigung und dem Nichttragen der Hygienemaske ausgestellt. Polizei drohte mit Einsatz von Teaser Zum zweiten polizeilichen Gewahrsam kam es wenig später, als der Stadtpolizei ein renitenter Gast im Aussenbereich einer Bar gemeldet wurde. Dieser würde andere Personen mit einem Messer bedrohen. Vor Ort stiessen die Polizisten auf einen 32-jährigen Mann, welcher sich sehr aggressiv verhielt, mit Gewalt drohte und darauf aufmerksam machte, dass er ein Messer mitführen würde. Die Polizei drohte daraufhin mit dem Einsatz des Tasers, worauf der Mann in Handfesseln gelegt und widerstandleistend abgeführt werden konnte. Messer und Betäubungsmittel sichergestellt Bei dem 32-Jährigen wurden Kleinmengen von Betäubungsmitteln sowie ein Messer sichergestellt. Eine Atemalkoholprobe konnte aufgrund des unkooperativen Verhaltens nicht durchgeführt werden. Er wurde ebenfalls einer Amtsärztin vorgeführt, welche die Hafterstehungsfähigkeit bestätigte. Der Mann wurde wegen Fremd- und Eigengefährdung in polizeilichen Gewahrsam genommen. Die bedrohten Personen wurden durch die Kollegen der Kantonspolizei St.Gallen auf ihre rechtlichen Möglichkeiten hingewiesen. (pd/red.)