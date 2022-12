Bergfluencer – so will der Pizol auf sich aufmerksam machen

Zwei Tage im Skigebiet mit Übernachtung, Verpflegung und vielen weiteren Highlights, und das alles kostenlos. Diesen Traum möchten die Pizolbahnen einer Influencerin oder einem Influencer erfüllen.

Ein Wochenende auf dem Pizol

«Mit der Bergfluencer-Challenge lancieren wir einen Wettbewerb für Influencer», sagt Alexander Lippuner, Online-Marketing-Manager der Pizolbahnen. Die Gewinnerin oder der Gewinner könne ein Wochenende kostenlos auf dem Pizol verbringen und dabei viele verschiedene Dinge erleben. Unter anderem Nachtskifahren oder Pistenmaschine fahren.

Als Gegenleistung muss die Person per Social Meida für das Skigebeiet werben und die Erlebnisse auf dem eigenen Instagram-Kanal wie auch auf dem der Pizolbahnen posten. «Deshalb möchten wir, dass die Influencer oder der Influencer schon etwas versiert ist in Social Media und Content kreieren kann.»

Abwechslung auf Instagram

Die Pizolbahnen sind aber nicht die Ersten, welche mit Influencern auf sich aufmerksam machen möchten. Im Sommer lancierte das Rheintal eine Kampagne, bei welcher sogenannte «Rhinfluencer» das St.Galler Tal auf eigene Faust erkunden sollten.

Die Bergfluencer-Challenge ist von einer früheren Kampagne am Bodensee inspiriert, welche sich die «Seefluencer-Challenge» nannte. Damals bekamen die Gewinner eine Bodenseekarte, mit welcher sie fünf Tage lang rund um den Bodensee Dinge erleben konnten.

Das Programm damals war stark strukturiert und festgelegt. Auf dem Pizol werden die Influencer grösstenteils frei sein. «Wir möchten vor allem, dass die Influencer Bilder und Videos kreieren und unseren Instagram-Kanal mal von der Seite einer Besucherin oder eines Besuchers führen», sagt Lippuner. Das Video- und Bildmaterial möchten die Pizolbahnen auch für spätere Zwecke verwenden können.

Hoffnung auf neue Gäste

Bewerbungen seien schon einige eingegangen, aber noch nicht so viele. «Die Kampagne geht ja aber auch noch eine Weile und wir hoffen auf das Beste», so Lippuner. Sie startete am 10. Dezember und wird noch bis zum 8. Januar andauern. Das Wochenende findet Ende Januar stattfinden.

«Wir hoffen auch einfach, jemandem ein schönes Wochenende zu ermöglichen und eventuell auch neue Gäste auf den Pizol zu locken», sagt Lippuner.

