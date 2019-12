Betrunkener baut mehrere Unfälle – und bleibt in seiner Einfahrt liegen

Zuerst stürzte ein Töfffahrer auf der Staatsstrasse in Rüthi, später landete er in einer Wiese. Die Kantonspolizei St.Gallen traf den Mann bei sich zu Hause in Altstätten an – schwer verletzt liegend neben dem Motorrad.

Diese Heimfahrt hatte es in sich. Ein 45-Jähriger fuhr um 1.20 Uhr auf der Staatsstrasse durch Rüthi. Und dort verunfallte er offensichtlich. Die Kantonspolizei St.Gallen erhielt die Meldung, dass ein Töfffahrer frontal in einen Inselschutzpfosten gefahren sei und nun auf der Strasse liege. Bis die Polizei dort war, war der 45-Jährige jedoch bereits wieder weg. Auf der Suche nach dem Mann, kam die Meldung, dass ein Motorradfahrer an der Hinterdammstrasse in einer Wiese liege. Und schon wieder: Bis die Polizei dort war, fuhr der Töfffahrer gerade weg. Wenig später trafen die Beamten der Kantonspolizei den Mann in der Einfahrt seiner Wohnung in Altstätten. Er lag neben seinem Motorrad. Der Mann war schwer verletzt und roch nach Alkohol. Er wurde ins Spital gebracht. (Kapo SG/red.)