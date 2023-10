Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr am Samstag gegen 18.45 Uhr mehrmals um einen Kreisel in Oberriet. Beim Versuch, in die Industriestrasse zu fahren, geriet das Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich, rutschte über die Gegenfahrbahn und prallte in einen Zaun. Anschliessend fuhr der Unfallfahrer davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.