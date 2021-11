1.6 Promille Alkohol im Blut hatte der 23-Jährige, der auf dem Weg von Schmerikon in Richtung Kaltbrunn einen Unfall baute. Er knallte am Samstagmorgen kurz vor 1 Uhr mit seinem Auto in einen Metallzaun und einen Kandelaber. Wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt, musste der Lenker seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden von 40'000 Franken.

Wie der 23-Jährige der Polizei mitteilte, soll ihm auf der Strecke ein schwarzes Auto entgegen gekommen sein, er sei dann ausgewichen und baute so den Selbstunfall. Die Kantonspolizei sucht deshalb Zeugen.

(red.)