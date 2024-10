Bettelverbot in Wil soll abgeschafft werden

Kein Freipass für bettelnde Personen

Der Stadtrat orientiert sich beim neuen Gesetz an der Stadt Basel, die das Bettelverbot nach dem EGMR-Urteil bereits überarbeitet hat. Wer jetzt befürchtet, dass mit der Aufhebung des allgemeinen Verbots, Wil plötzlich zu einem Hotspot für Bettelnde wird, kann beruhigt sein.

Zwar ist das Betteln nicht mehr generell verboten, an bestimmten Orten wie vor öffentlich zugänglichen Gebäuden, Geschäften und Restaurants, am Bahnhof sowie an Bankomaten bleibt das Betteln aber strafbar. Auch auf Friedhöfen, Spielplätzen und Schulanlagen sowie in Unterführungen droht Menschen, die betteln, eine Busse.

Auch wer besonders aufdringlich oder in aggressiver Art und Weise bettelt, erhält weiterhin eine Ordnungsbusse. Zuerst muss das Stadtparlament aber noch über die neue gesetzliche Grundlage abstimmen.