Bevölkerung erstaunt: Neues Mosnanger Ärztezentrum kämpft mit Abgängen

Nun hören Geigerseder und eine Ärztekollegin per Ende März bereits wieder auf. Zwei von drei Führungspersonen sind also bald schon wieder weg.

«Wir haben uns lange vorbereitet, damit wir nun bereit sind. Wir freuen uns, dass es funktioniert hat und noch mehr freuen wir uns darüber, dass es nun losgeht», sagte Christof Geigerseder, Hausarzt im Ärztezentrum Mosnang, im Dezember 2022 gegenüber TVO. Am Tag der offenen Tür vor rund zwei Monaten war die Stimmung noch begeistert.

Peter Loser aus Unterdorf meint: «Es ist bedenklich. Ich weiss nicht, wie das möglich sein kann.» Eine andere Passantin zeigt Verständnis und meint: «Man kann schnell etwas aufbauen und dann merken, dass es nicht das ist, was man sich vorgestellt hat.»

Auch die Leute im Dorf sind über den schnellen Abgang der beiden Ärzte erstaunt. «Es ist schade für die Bevölkerung. Man hatte sich bereits daran gewöhnt», so Corina Kleger aus Libingen. Sie sei erschrocken, als sie von den Abgängen gehört habe.

Diese kurze Dauer überrascht auch die Gemeinde: «Es ist schade und wir bedauern es. Wir sind aber sehr dankbar. Wir haben den Prozess vor zwei Jahren zusammen mit diesen drei Ärzten initiiert, sind vor eineinhalb Jahren an die Öffentlichkeit gegangen und haben das Projekt zusammen der Öffentlichkeit schmackhaft gemacht», so Renato Truniger, Gemeindepräsident von Mosnang gegenüber TVO.

Keine Stellungnahme vor der Kamera

Das Ärztezentrum wollte am Freitag keine Stellungnahme vor der Kamera geben. Es verweist auf die Medienmitteilung, in welcher es heisst, dass die Ärzte das Ärztehaus aus persönlichen Gründen verlassen. Es ist auch die Rede von einer hohen Belastung des Ärzteteams in der Anfangszeit.

Das Ärztezentrum wird nun vom verbleibenden dritten Arzt weitergeführt – dies mit der Unterstützung eines Facharztes. Trotz allem bereut es die Gemeinde nicht, über neun Millionen Franken eingeschossen zu haben. Das Darlehen läuft über die nächsten 33 Jahre.

