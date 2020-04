Kurz vor 22 Uhr am Mittwochabend betraten zwei circa 20-jährige Männer einen Tankstellenshop an der Zürcher Strasse in St.Gallen. Die Männer waren mit einer Wollmütze maskiert. Einer der beiden war mit einem Revolver bewaffnet. schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Von der Verkäuferin im Tankstellenshop forderten die Männer Bargeld, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung. Sie flüchteten mit mehreren hundert Franken Beute in Richtung Winkeln. Die Fahndung nach den Räubern durch die Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen verlief bisher ohne Erfolg.

(red.)