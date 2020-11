Die Coop Pronto Tankstelle an der St.Gallerstrasse in Buchs wurde am Sonntagabend von einem unbekannten Mann überfallen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet. Er raubte eine Zigarettenstange sowie Bargeld in der Höhe mehreren hundert Franken. Die beiden Verkäuferinnen blieben unverletzt.

Ein unbekannter ca. 20-30-jähriger maskierter Mann betrat den Shop. Er war mit einem Messer bewaffnet. Er forderte die Herausgabe einer Zigarettenstange sowie des gesamten Kasseninhalts von einer Verkäuferin, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen. Sie kam der Forderung nach. Anschliessend flüchtete der Unbekannte mit dem Deliktgut in unbekannte Richtung. Eine sofort ausgelöste Fahndung nach dem Räuber blieb bisher erfolglos. Neben der Kantonspolizei St.Gallen mit mehreren Patrouillen sowie Diensthunden stand auch das Grenzwachtkorps und die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein im Einsatz.