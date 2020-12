Bewohner können sich vor Küchenbrand in Sicherheit bringen

Am Samstagnachmittag kurz nach 13.30 Uhr meldete eine Nachbarin, dass es an der Rosengartenstrasse in einem Haus brenne. Die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei St.Gallen konnte vor Ort Rauch aus einem Fenster steigen sehen. Währenddessen kamen den Polizisten zwei Bewohner aus dem Haus entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand im unteren Stock in der Küche aus. Die beiden Bewohner, eine 60-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann, befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der oberen Etage. Nachdem sie den Brand bemerkten, konnten sie das Haus selbstständig verlassen. Die Ursache ist noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt.