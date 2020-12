Bijouterie-Einbrecher von Altstätten gefasst

Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Donnerstag zwei Männer festgenommen. Sie sollen Ende November in eine Bijouterie in Altstätten eingebrochen sein und dort Schmuck im Wert von rund 40'000 Franken gestohlen haben.

Die Kantonspolizei St.Gallen hat zwei Männer ermittelt und festgenommen. Sie sollen in eine Bijouterie eingebrochen sein. Bei den Hausdurchsuchungen konnten diverse Tatmittel sichergestellt werden. Auch das Deliktsgut im Wert von rund 40'000 Franken wurde sichergestellt. Die beiden Schweizer im Alter von 19 und 24 Jahren wurden bei der Staatsanwaltschaft St.Gallen zur Anzeige gebracht. Am Sonntagabend, 29. November, brachten die beiden Männer ein Fenster zur Bijouterie in Altstätten auf und stahlen dort Schmuck. Sie wurden dabei von Passanten beobachtet, die die Polizei informierten. (red.)