Billigere Tickets und mehr Verbindungen: Grenzregionen wollen ÖV stärken

«Wir sind ein Ballungsraum der sehr eng miteinander verbunden ist, aber doch getrennt durch den Rhein und ganz verschiedene Tarifsysteme», sagt Johannes Rauch, Landesrat für Mobilität Vorarlberg, gegenüber TVO. Das mache Schwierigkeiten, wenn es darum gehe, den Verkehr zwischen den Grenzgebieten auszubauen. Thema ist der ÖV-Ausbau zwischen dem Kanton St.Gallen und dem Vorarlberg.

«Grenzübertritte bestmöglich über ÖV»

Beispielsweise ist das Billet, um aus Vorarlberg in die Schweiz zu reisen günstiger, als jenes Billet aus der Schweiz nach Österreich. Der Kanton St.Gallen müsste seine Preise anpassen, damit der Grenzverkehr floriere. «Wir haben Interesse, dass die Grenzübertritte bestmöglich über den öffentlichen Verkehr erfolgen, um unser Strassensystem zu entlasten», so Beat Tinner, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons St.Gallen. «Wir müsen attraktiver werden, insbesondere auch für Arbeitnehmende aus dem Vorarlberg.»

Neue Direktverbindungen von Romanshorn nach Lindau

Geplant sind nun Vergünstigungen bei den Billeten sowie neue Zug- und Busverbindungen. So ist ein Halbstundetakt für die Züge zwischen St.Margrethen und Bregenz oder direkte Züge von Romanshorn über Rorschach und Bregenz nach Lindau. «Es ist eine Überlegung, dass wir die heute bestehenden Verbindungen nach München, stündlich anbieten», so Tinner. Derzeit würden nur sechs Zugpaare am Tag verkehren. Auch werde über ein besseres Angebot der S7 nachgedacht. Für diese Änderungen müssen auch die Bahnstrecken ausgebaut werden. Geplant sind eine neue Strecke bei Buchs und eine Doppelspur bei Feldkirch.

(red.)