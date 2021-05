Projekt «Sponsorenlauf»

Marco Schwinger arbeitet während seines Spitalaufenthalts an einem Projekt: «Ich mache eine Art Sponsorenlauf. Im Spitalzimmer gibt es ein Velo oder einen Stepper und ich möchte etwa 500 Kilometer damit zurücklegen.» Wer will, kann pro Kilometer etwas spenden. «Ich bin da ganz ehrlich: Meine Familie und ich kommen in den nächsten paar Monaten in ein finanzielles Loch. Ich mache den Sponsorenlauf, um meine Familie zu ernähren und die Rechnungen zu bezahlen.» Ob er die 500 Kilometer schafft, weiss er noch nicht. «Es gibt bestimmt Zeiten, wo ich ein paar Tage am Stück im Bett liege.» Von dem Geld will er nur so viel behalten, dass seine Familie über die Runden kommt. «Der Rest geht an die Kinderkrebsliga und an die Organisation Herzensbilder.»