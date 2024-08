«Bis 5 Uhr knallt's» – Baustelle bei Kreuzbleiche raubt Anwohnern den Schlaf

Es ist mitten in der Nacht. An der St.Leonhardstrasse dröhnt hämmernder Baustellenlärm. Und das Nacht für Nacht. «Bis 5 Uhr knallt’s und das noch bis am 14. August, das kann es doch nicht sein», enerviert sich ein Anwohner gegenüber FM1Today.

Stein des Anstosses sind die Nachtarbeiten, die derzeit im Rahmen des Baus einer Fuss- und Velowegverbindung im Bereich der St.Leonardstrasse durchgeführt werden. Dass dafür gewisse Bauarbeiten in der Nacht durchgeführt werden, sei unerlässlich, um untertags ein Verkehrschaos zu verhindern, heisst es sinngemäss in einem Schreiben des städtischen Tiefbauamts. Zudem: «Es wird angestrebt, die Nachtarbeiten so kurz und so leise wie möglich auszuführen.»

Könntest du nachts noch schlafen? Im Video oben gibt es eine Hörprobe.

«Lärm ist unerträglich»

Aussagen wie diese sind blanker Hohn in den Ohren des Leserreporters, der seinen Namen lieber nicht in den Medien lesen möchte, weil er selbst in der Baubranche arbeitet. «Ich frage mich, wie man für so etwas eine Bewilligung ausstellen kann.»

In einer Altbauwohnung sei der Lärm teilweise unerträglich. «An Schlaf ist nicht zu denken.» Er würde erwarten, dass das Tiefbauamt so plane, dass ab Mitternacht wenigstens nicht mehr besonders lärmige Arbeiten durchgeführt werden müssten. «Es muss doch eine Abwägung stattfinden zwischen dem Interesse der Anwohner auf Nachtruhe und einer leicht erschwerten Verkehrsführung am Tag.»

Hotelbetreiber sieht die Lage entspannter

Auch das Hotel Leo liegt direkt neben der Baustelle. «Natürlich ist für uns die aktuelle Situation eine Herausforderung», sagt Betriebsleiter Patrick Studerus. «Uns wäre es natürlich lieber gewesen, man hätte diese Arbeiten gleich während der Bauphase des Hotels ausgeführt.» Aber man könne sich gut arrangieren, etwa indem man Gäste in Zimmern platziere, die dem Baustellenlärm nicht ausgesetzt seien. «Nach wie vor ist die überwiegende Mehrheit unserer Gäste sehr zufrieden mit dem Aufenthalt bei uns.»

Vonseiten der Stadt werde man jeweils frühzeitig über anstehende Nachtarbeiten informiert, sagt Studerus. «Und in rund zwei Wochen sind dann die besonders lärmintensiven Arbeiten ohnehin bereits abgeschlossen.»