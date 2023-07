«Bis niemand mehr kommt»: Wird der Eintritt im Säntispark teurer?

Drei neue Rutschen für den Säntispark in Planung

So schreibt eine Userin: «Und anschliessend doppelt soviel Eintritt verlangen wie bisher! Diese Rechnung wird nicht aufgehen!» Ein anderer User meint: «Anschliessend ist der Tagesausflug dort vom Preis her das gleiche wie der jährliche Familienurlaub. Es gibt viele, die das jetzt schon nicht mehr zahlen können.» Jemand anderes schreibt: «Dann wird es noch teurer, bis niemand mehr kommt – toll.» Aktuell liegen die Preise für zwei Stunden baden für Erwachsene bei 31 Franken, für Kinder bei 21 Franken.

Doch es werden auch Stimmen laut, die sich am Eintrittspreis nicht stören: «Klar die Preise sind hoch. Dafür ist alles immer in tiptopem Zustand» oder «Da bezahle ich gerne mehr Eintritt, es ist das beste Bad in der Schweiz», heisst es. Die meisten freut es vor allem, dass es neue Rutschen geben wird.

Auf Nachfrage von FM1Today heisst es seitens Säntispark: «Wir haben noch nicht festgelegt, wie die Preise nach der Modernisierung aussehen werden. Deshalb können wir aktuell nicht kommunizieren, ob es eine Veränderung geben wird.»