Bereits vor rund zwei Wochen begann der Räumungsverkauf mit vorerst 30 Prozent Rabatt in der Filiale am Bärenplatz, ab sofort wird alle übrige Ware zum halben Preis verkauft. «Wir gehen schwer davon aus, dass das Geschäft am Ende komplett leer sein wird.» Einen Ansturm werde es wohl aber nicht geben, vermutet Amsler. «Das ist kein Vergleich zu Weihnachten. Solche Zahlen erreichen wir momentan nicht.» Die Schutzmassnahmen würden eingehalten.

Warum schliesst Zollibolli so kurz vor Weihnachten – der besten Verkaufszeit des Jahres – die Pforten seiner Filiale in der Altstadt? «Das Weihnachtsgeschäft wäre dieses Jahr bei den engen Platzverhältnissen im Haus nicht durchführbar», sagt Amsler auf Anfrage von FM1Today. «Es wäre nicht möglich, die Abstandsregeln einzuhalten.» Die Filialen im Neumarkt und in der Shopping Arena bleiben bestehen, hier gebe es keine Raumprobleme.

Für Amsler, dessen Familienbetrieb die Zollibolli-Filialen im Jahr 2011 übernommen hatte, ist die aktuelle Situation nicht einfach. «Wir mussten einen emotional sehr schwierigen Entschluss fällen. Es ist bitter, sowas aufgeben zu müssen.» Es sei aber nicht mehr anders gegangen, die Filiale sei nicht länger finanzierbar.

«Heimelig nützt am Ende nichts»

Als Gründe für die Schliessung nennt Amsler die Coronakrise, die «nicht mehr zeitgemässen» Verhältnisse im Haus und das veränderte Verhalten der Kunden. Die Verkaufsflächen, die Treppen und der Lift sind sehr eng, insbesondere für Familien mit Kinderwagen. «Im Neumarkt und in der Shopping Arena ist es vielleicht nicht ganz so heimelig wie in der Altstadt. Aber wenn ich einen grossen Kinderwagen dabei habe, nützt es mir auch nichts, wenn es heimelig ist.» Die Kunden würden im Neumarkt und in der Shopping Arena ausserdem die direkte Anbindung an den ÖV schätzen. «Sie sind deutlich bequemer geworden. Im weitesten Sinn haben die Kunden entschieden, dass sich eine Weiterführung der Filiale an der Marktgasse nicht länger lohnt.»

Die zehn Mitarbeitenden können noch mindestens bis Ende Jahr bleiben und die anderen Filialen im Weihnachtsgeschäft unterstützen. Einige – aber wohl nicht alle – werden danach bei Zollibolli weiterbeschäftigt. «Im Worst Case gehen 300 Stellenprozente verloren», sagt Inhaber Amsler.

Darf der Hampelmann bleiben?

Noch ist unklar, was aus dem Haus am Bärenplatz wird. Es wurde auch noch keine Lösung für den roten Hampelmann an der Hausfassade gefunden. «Dieser Hampelmann hat die grösste Diskussion ausgelöst», sagt Amsler. Eine Idee ist, dass die «Sternenstadt» das bekannte Mannli in ihre Weihnachtsdekoration integriert. «Dem stehen wir sehr offen gegenüber, denn der Hampelmann wurde extra für das Haus gebaut und man kann ihn nirgendwo anders vernünftig montieren.»