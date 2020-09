Erst am Morgen danach hat der Autobesitzer bemerkt, was wirklich passiert ist: Sein schwarzer Audi RS war auf der Fahrerseite vollgespritzt mit feinen, grauen, klebrigen Fäden. «Im ersten Moment dachte ich, es seien Spinnfäden.» Den 100'000 Franken teuren Wagen hatte er gerade erst im Juli gekauft.

«Konnte nicht ausweichen»

Der im Rheintal wohnhafte Autolenker war mit seiner Partnerin am späten Freitagabend auf der Autobahn A13 von Buchs in Richtung Widnau auf dem Heimweg. Er fuhr an der Strassenbaustelle vorbei. «Ein Bauarbeiter mit einer roten Weste war hinter der Bauabschrankung beschäftigt, Risse mit Bitumenmasse zu füllen», sagt der Autolenker gegenüber FM1Today. Dabei geriet ein Teil der «wurstförmigen», teerähnlichen Masse auf die temporäre Fahrspur. «Ich habe noch einen Schlenker gemacht, aber auf dem Pannenstreifen kann man kaum ausweichen», sagt der Lenker.