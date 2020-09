Die Junioren-B Mannschaft des FC Abtwil-Engelburgs spielte am Dienstagabend gegen den FC Münsterlingen. Während des Spiels schlug ein Blitz in den Beleuchtungsmasten ein, er breitet sich über den Boden auf dem Spielfeld aus. Insgesamt wurden 14 Fussballspieler im Alter von 15 bis 16 Jahren getroffen. «Ein Jugendlicher musste bewusstlos ins Spital geflogen werden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Die anderen Jugendlichen wurden zur Überwachung ins Spital eingeliefert. «Wie schwer und ob sie verletzt sind, kann ich nicht sagen», so Krüsi.