Insgesamt 14 Fussballspieler im Alter von 15 bis 16 Jahren wurden getroffen. «Ein Jugendlicher musste bewusstlos ins Spital geflogen werden», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Die anderen Jugendlichen wurden zur Überwachung ebenfalls in verschiedene Spitäler eingeliefert.

Die B-Junioren-Mannschaft des FC Abtwil-Engelburg spielte am Dienstagabend bei Regen gegen den FC Münsterlingen. Während des Spiels um 20.40 Uhr schlug ein Blitz in den Beleuchtungsmasten ein und breitete sich über den Boden auf dem Spielfeld aus.

«Alle Junioren stabil»

Der FC Münsterlingen schrieb am Dienstagabend in einem Communiqué: «Nach unseren Informationen sind sämtliche betroffenen Personen stabil.» Weitere Informationen gibt der Thurgauer Club derzeit nicht bekannt. «Der FC Münsterlingen ist in Gedanken bei den Junioren beider Mannschaften und wird zu gegebener Zeit wieder kommunizieren.»

Die Staatsanwaltschaft St.Gallen klärt nun in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei St.Gallen den Unfallhergang ab. Auch wird abgeklärt, ob bei jenen Wetterbedingungen das Spiel nicht hätte abgebrochen werden müssen.

(red.)